Співробітник Держдепу США Кент заявив, що ймовірно Луценко співпрацював з Джуліані за згодою Порошенка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це дипломат заявив під час відкритих свідчень у Конгресі у справі про імпічмент Трампа про тиск на Україну.

Кент, зокрема, посилається на розмови з колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і трьома міністрами, прізвищ та імен яких не називає. За словами дипломата, вони казали йому, що Луценко діє за згодою Порошенка.

"Кілька українців тоді розповіли мені, що Луценко намагався добитися, аби президент Трамп схвалив переобрання Порошенка. Це відбувалося в березні напередодні виборів. Цього не сталося. У будь-якому разі, це б не допомогло, тому що Зеленський переміг за підтримки 73% виборців", - наголосив Кент.

Крім того, дипломат додав, що інформаційну кампанію проти послині США Марі Йованович та американського посольства загалом розганяли так звані "порохоботи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко не був для нас надійним партнером. Він не хотів реформ в Україні, - Йованович

Нагадаємо, федеральна прокуратура в Нью-Йорку розпочала розслідування щодо адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані за підозрою в порушенні законів про запобігання іноземному впливу на американський уряд.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.