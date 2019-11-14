Трамп пообіцяв сьогодні оприлюднити стенограму першої розмови із Зеленським

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив на спільній пресконференції з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом у Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів.

"Я збираюся оприлюднити, думаю, в четвер, стенограму іншого дзвінка, який, насправді був першим з двох, ви зможете вирішити, що ви про це думаєте", - сказав Трамп.

Американський лідер також зазначив, що хотів би дізнатися, хто є інформатором, який написав на нього скаргу за другу - липневу - телефонну розмову із Зеленським.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пообіцяв на цьому тижні оприлюднити стенограму своєї першої, квітневої, телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським.

Стенограма телефонної розмови, яка відбулася між президентами США і України в липні цього року, стала причиною розслідування Палати представників про можливий імпічмент Трампа. Судячи за свідченнями, під час цієї бесіди президент США попросив свого українського колегу ініціювати розслідування щодо Джо Байдена, свого потенційного конкурента на виборах в 2020 році, і його сина Гантера, тоді - пов'язаного з великим українським бізнесом.

Опоненти президента США звинувачують його в навмисному утриманні військової допомоги Україні, в розмірі майже 400 мільйонів доларів, з метою спершу добитися від українського керівництва допомоги в зборі компромату на його, Трампа, політичних конкурентів.