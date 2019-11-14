Київський апеляційний суд звільнив з-під варти організатора "вбивства" Бабченка Германа

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Інтерфакс-Україна" прессекретарка прокуратури Київської області Мар'яна Гайовська, суд задовольнив апеляційну скаргу адвокатів Германа.

За її словами, раніше Герман звертався до суду Ірпеня з проханням звільнити його від відбування покарання за станом здоров'я, проте суд відмовив йому, після цього він подав апеляцію, яку апеляційний суд задовольнив.

При цьому прессекретарка зазначила, що поки не зрозуміло, чи буде прокуратура подаватиме касацію на це рішення, оскільки суд оголосив у середу тільки резолютивну частину рішення.

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Нагадаємо, 29 травня повідомлялося про вбивство в Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня стало відомо, що Бабченко живий. СБУ провела спецоперацію з метою затримання замовника замаху.

Глава СБУ Грицак заявив: "Спецслужби РФ заплатили за вбивство Бабченка $40 тисяч, організатора затримано". СБУ також опублікувало розмову між виконавцем і замовником вбивства Бабченка: "Сумочка у тебе готова? Тобі ж треба буде дати інструмент". Крім того, відомство оприлюднило кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка: "Зараз усе розповімо".

31 травня суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що інсценування вбивства Бабченка допомогло слідству отримати список із 47 потенційних жертв, на яких планувався замах.

18 червня суд залишив Бориса Германа під вартою.