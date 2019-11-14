Бюджетний комітет Ради затвердив зміни до проєкту Держбюджету-2020 до другого читання, - Маркарова

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Бюджетний комітет після активного обговорення схвалив зміни до Бюджетного кодексу та проєкт Державного бюджету на 2020 рік з рядом уточнень і правок до другого читання", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 5 листопада передав до парламенту доопрацьований до другого читання проєкт держбюджету України на 2020 рік, який базується на оновленому прогнозі з ростом ВВП на 3,7%. Згідно з документом, доходи Держбюджету становитимуть 1,094 трлн грн, витрати - 1,180 трлн грн, граничний рівень дефіциту - 94 млрд грн, граничний показник держборгу - 2,364 трлн грн.

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