Росія - ворог, з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини, - Загороднюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Без зайвих слів: ще з 2014 року я чітко розумів, що ім'я ворога складається з п'яти букв - Росія. Це не "ополченці" або "місцева міліція", а кадрові військові з РФ, що стало ще більш зрозумілим під час моторошних подій в Іловайську", - написав він.

Загороднюк підкреслив, що якщо ж ворог - Росія, то:

1) з ворогом розмовляють лише або мовою зброї, або мовою досвідчених дипломатів

2) з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини

3) потрібно робити все, що від нас залежить, для повноцінної інтеграції з НАТО на всіх рівнях.

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"Як Міністр оборони, я не просто тримаю це на контролі. Я цим живу", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Загороднюк анонсував рішення Північноатлантичного альянсу і України найближчим часом перейти на новий формат відносин.