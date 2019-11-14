Росія - ворог, з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини, - Загороднюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Без зайвих слів: ще з 2014 року я чітко розумів, що ім'я ворога складається з п'яти букв - Росія. Це не "ополченці" або "місцева міліція", а кадрові військові з РФ, що стало ще більш зрозумілим під час моторошних подій в Іловайську", - написав він.
Загороднюк підкреслив, що якщо ж ворог - Росія, то:
1) з ворогом розмовляють лише або мовою зброї, або мовою досвідчених дипломатів
2) з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини
3) потрібно робити все, що від нас залежить, для повноцінної інтеграції з НАТО на всіх рівнях.
"Як Міністр оборони, я не просто тримаю це на контролі. Я цим живу", - резюмував він.
Нагадаємо, раніше Загороднюк анонсував рішення Північноатлантичного альянсу і України найближчим часом перейти на новий формат відносин.