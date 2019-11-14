СН у законопроєкті про зняття недоторканності прописали процедуру затримання так, що затримати нардепа було б неможливо, - Устінова

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла нардепка від "Голосу" Олександра Устінова.

За її словами, є два законопроєкти про зняття недоторканності: від "Слуги народу" і від "Голосу".

"Вони (фракція СН. - Ред.) так прописали процедуру затримання, що затримати народного депутата було б неможливо. Тобто, ти приїжджаєш, стоїть людина в крові з ножем – затримати не можна, бо треба їхати до генпрокурора, просити, щоб він вніс відомості до ЄРДР, вручити підозру, і лише після цього можна буде затримати. Ми запропонували зробити так: якщо йдеться про насильницький злочин, який призвів до смерті людини, то народного депутата можна затримати на місці", - розповіла Устінова.

Крім того, в законопроєкті СН прописали, що розглядати всі питання щодо народного депутата буде лише апеляційний суд. Устінова переконала "слуг", що потрібно це передати місцевим судам.

"Водночас є один момент, за який вони стоять горою і за який ми теж стоятимемо горою. Ми казали про те, що знімаємо недоторканність, відповідно, всі мають бути рівними перед законом. У нас зараз за законом відкрити провадження проти народного депутата може будь-який орган і передати за підслідністю. Як це було з Пашинським. Відкривала кримінальне провадження поліція, тепер слідство веде ДБР. Зараз у нас єдиною людиною (навіть не органом!), яка може відкрити кримінальне провадження щодо народного депутата, є генпрокурор. Ну, ви собі уявляєте, щоб Луценко дозволив розслідувати справу стосовно Дубневича? Ні. Це розслідувало НАБУ. Коли вже дійшли до підозри, прийшли до Луценка", - заявила нардепка.

Повний текст інтерв'ю з членом Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександрою Устіновою читайте тут.

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