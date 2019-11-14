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14.11.19 11:25

Заступник редактора NYT отримує $145 тис. на рік. Щоб досягти заможності родини Дубінського, йому знадобиться працювати близько 20 років

Видання Bloomberg навело дані про зарплати західних журналістів, якими поділилися самі журналісти, заповнивши однакову форму із зазначенням назви свого видання, грошової винагороди, досвіду роботи, статі, національності та інших параметрів.

Заступник редактора NYT отримує $145 тис. на рік. Щоб досягти заможності родини Дубінського, йому знадобиться працювати близько 20 років

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний матеріал Bloomberg.

Серед видань, журналісти яких поділилися інформацією, - NYT, BuzzFeed, The Wall Street Journal, CNN, Vice, Conde Nast та інші.

Так, зокрема, заступник редактора The New York Times заробляє $145 000 на рік, штатний співробітник Vice - $62 000, редактор CNN - $110 000 плюс бонуси, співробітник газетної мережі Lee Enterprises Inc. в Айові - $33 000, редактор у Vox Media - $400 000 на рік за редагування, виробництво, розміщення підкастів і проведення конференцій.

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Ця інформація становить особливий інтерес у світлі нещодавнього розслідування про статки сім'ї ексжурналіста, а нині - нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського. Згідно з даними журналістів проєкту Bihus.info, Дубінському, його дружині та мамі-пенсіонерці належать: 24 квартири (~2000 м² площі), 70 соток землі, 17 автомобілів, 2 будинки, а загальна вартість усіх цих статків становить близько 2,5 мільйона доларів.

Таким чином, можна припустити, що заступнику редактора The New York Times з його нинішньою зарплатою знадобиться пропрацювати близько 20 років, щоб досягти рівня статків родини Дубінського. У штатного співробітника медіакомпанії Vice на це піде щонайменше 40 років.

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