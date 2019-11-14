Пристайко допускає вихід України з мінського процесу: Для нас Мінськ - не самоцінність. Важливим є наше виживання як нації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю українській службі Бі-Бі-Сі.

"Так, це можливо. Якщо ми побачимо, що цей процес йде безкінечно. Це дуже непопулярна заява і, напевно, знову не сподобається нашим західним партнерам. Але для нас Мінськ - не самоцінність. Самоцінність - наше виживання як нації. І якщо ми побачимо, що вони не спрацьовують, і це веде нас у постійне затягування безкінечного процесу, то рано чи пізно буде ухвалено рішення про вихід з мінського процесу", - сказав міністр.

За його словами, мінський процес не був запланований як безкінечно довгий. "Він був запланований на перший рік. Чому тогочасне керівництво нашої держави вирішило намагатися продовжити Мінськ, а не чесно сказати, що він не працює і треба шукати інше? Зіграли свою роль санкції, які були прив'язані до Мінська. Був цілий клубок пов'язаних з цим проблем. Відмовитися від Мінська - дуже складне політичне рішення", - пояснив міністр.

На запитання, чи є дедлайн або що має статися, щоб Україна відмовилася від Мінська, Пристайко сказав: "Я думаю, що дедлайн існує. Він не прописаний чітко, але якщо оця зустріч, яка відбудеться, покаже відсутність прогресу, це, безумовно, поставить під сумнів можливість досягнення миру в мінському процесі. От коли ми повернемося (з нормандських переговорів - Ред.), тоді і буде правильно запитати нас про це. І якщо нічого не привеземо, то логічним буде питання, наскільки цей Мінськ все ще нам потрібен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах у Мінську щодо Донбасу зняті всі перешкоди для проведення зустрічі в "нормандському форматі". - Оліфер

За його словами, санкції щодо РФ можуть бути скасовані і без виходу з Мінська. "Ми можемо з вами виконувати Мінськ до кінця нашого життя і до кінця життя наших онуків, а санкції можуть бути скасовані кожні пів року. Складна еквілібристика між тим, як зрозуміти і відчути настрої, і чи можуть санкції все ще відіграти стримуючу роль, чи нам потрібно все-таки вийти з Мінська і шукати мир якимось іншим шляхом - це і є відповідальність глави держави і теперішнього уряду, і всього суспільства", - сказав він.

Пристайко зазначив, що в разі виходу з мінського процесу, "у Києва є бачення кількох можливих варіантів".

"Наприклад, якщо не Мінськ, то нам тоді треба звертатися за миротворчою місією, точніше за peacekeeping - місією з підтримання миру. Цього елемента немає в Мінську, і це можливий апгрейд Мінська у новому форматі. Тобто якщо ми бачимо, що воно не спрацьовує, тоді, напевно, треба звертатися за допомогою третьої сили. Хоча розмови ці ведуться ще з 2015 року, але до цього часу Росія як член Ради безпеки ООН не дозволяла таку місію. Більше того, вони вносили свій варіант - ви пам'ятаєте - розташувати миротворців вздовж лінії дотику. Нас це не влаштовує. А от компромісний варіант - наприклад, миротворці на лінії між Україною і Росією, - нас влаштував би", - сказав міністр.