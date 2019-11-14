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14.11.19 11:54

"Голос" запропонував 3 кроки для поліпшення земельного закону: дешеве фінансування фермерів, технічне забезпечення, цільове використання отриманих коштів

На думку партії "Голос", в ухваленому вчора за основу законі про ринок землі існує низка проблем, для вирішення яких є три кроки.

"Голос" запропонував 3 кроки для поліпшення земельного закону: дешеве фінансування фермерів, технічне забезпечення, цільове використання отриманих коштів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Голосу".

Так, в політсилі переконані, що основними бенефіціарами земельної реформи мають стати українські малі і середні фермери, а закон (про ринок землі. - Ред.) і нова концепція повинні дати поштовх до розвитку малого і середнього бізнесу в селі.

Однак, як йдеться у заяві, проголосований закон №2178-10 разом із коментарями президента цього не передбачає.

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"Щоб вирішити проблему потрібно:

  1. Забезпечити чіткий і зрозумілий доступ до дешевого фінансування для викупу землі фермерами на наступні 5-10 років. Це необхідно передбачити на законодавчому рівні
    2. Забезпечити прозору та справедливу імплементацію земельної реформи на технічному рівні: роботу геокадастрів, роботу реєстрів, роботу інших державних органів. Для всього цього необхідно передбачити значні кошти.
    3. Переконатися, що гроші від продажу державної землі будуть скеровані на розвиток сільських територій: дороги, газ, садочки, школи. Це теж має бути прописано в законі", - зазначають у "Голосі".

Голос запропонував 3 кроки для поліпшення земельного закону: дешеве фінансування фермерів, технічне забезпечення, цільове використання отриманих коштів 01

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Голос запропонував 3 кроки для поліпшення земельного закону: дешеве фінансування фермерів, технічне забезпечення, цільове використання отриманих коштів 02

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