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14.11.19 12:04

Я ніколи не бачив прямого взаємозв'язку між розслідуваннями щодо Burisma і військовою допомогою від США, - Пристайко

Українська сторона не чула від посла США в ЄС Гордона Сондленда про наявність взаємозв'язку між затримкою військової допомоги Україні та проведенням розслідуванням справи щодо компанії "Burisma Holdings", в якій працював син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантер.

Я ніколи не бачив прямого взаємозв'язку між розслідуваннями щодо Burisma і військовою допомогою від США, - Пристайко

"Посол Сондланд не говорив нам, і точно не говорив мені, про наявність зв'язку між допомогою та розслідуваннями. Вам слід запитати його. Я не пригадаю жодної розмови зі мною як з міністром закордонних справ, то це були не ми - офіційні представники влади" , - сказав Пристайко журналістам у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, він не мав контактів із Сондлендом як офіційна особа.

"Я ніколи не бачив прямого взаємозв'язку між розслідуваннями і допомогою у сфері безпеки. Так, розслідування згадувалися, ви знаєте, в розмові президентів. Але не було чіткого зв'язку між цими подіями", - розповів міністр.

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