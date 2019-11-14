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14.11.19 12:34

Трамп вважав, що Україна винна йому особисто, і тому вимагав розслідувань проти Байдена, - Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що влада України нічим не зобов'язана президенту Дональду Трампу.

Трамп вважав, що Україна винна йому особисто, і тому вимагав розслідувань проти Байдена, - Тейлор

Про це він сказав під час публічних слухань у Конгресі в межах імпічменту Трампа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розшифровку показань Тейлора.

"Вони отримували підтримку, і вони це високо цінували, але не були винні президенту Трампу", - сказав він.

За словами високопоставленого американського дипломата, у Трампа "було відчуття, що українці повелися з ним несправедливо".

"І тому він подумав, що вони зобов'язані виправити це", - сказав Тейлор.

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На уточнювальне питання, чи мав Зеленський виправити несправедливе ставлення, публічно заявивши про розслідування проти Байдена і втручання у вибори, Тейлор відповів ствердно.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

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