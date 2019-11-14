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14.11.19 13:21

Адвокати Фірташа затягують процес його екстрадиції до США, - глава МЗС Австрії Шалленберг

Федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Республіки Австрія Александр Шалленберг заявив, що адвокати українського олігарха Дмитра Фірташа затягують його екстрадицію до США.

Адвокати Фірташа затягують процес його екстрадиції до США, - глава МЗС Австрії Шалленберг

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Шалленберг сказав у Києві на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком.

Шалленберг зазначив, що "з австрійського боку" зволікань з екстрадицією немає.

"Міністерство юстиції вже прийняло відповідну постанову про екстрадицію пана Фірташа, але Фірташ та його адвокати відповідно затягують цей процес, вони наполягають на перегляді справи", - сказав Шалленберг.

Він додав, що має завершитися судовий перегляд справи.

"Коли наші відповідні силові структури отримають рішення суду, тоді буде прийнято рішення про екстрадицію", - заявив Шалленберг.

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Нагадаємо, Дмитра Фірташа затримано у Відні в березні 2014 року за запитом ФБР на екстрадицію. Бізнесмену інкримінують підкуп індійських чиновників на загальну суму 18,5 млн доларів для отримання ліцензій на розробку ільменітових родовищ у штаті Андхра-Прадеш.

Раніше повідомлялося, що міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа. Міністр ухвалив таке рішення після консультацій з МЗС Австрії. Питання екстрадиційного арешту і подальшого супроводження українця до США зараз вирішує Земельний суд Відня.

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