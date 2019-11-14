Військові загрози для України в Чорному та Азовському морях постійно зростають через Росію, - Загороднюк

"Військові морські загрози для України на Чорному та Азовському морях постійно зростають. Безперечно, винна у цьому Росія. При цьому вона не обмежується прямою агресією: всі знають про перешкоджання Москви свободі судноплавства і розвитку морської індустрії", - сказав Загороднюк під час 3-ї міжнародної конференції з морської безпеки в Одесі в четвер, опублікувавши тези свого виступу на сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що без потужних ВМС ці проблеми не вирішити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія - ворог, з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини, - Загороднюк

Зі свого боку пресслужба Міноборони наводить слова Загороднюка про постійні провокаційні дії Росії в акваторії Чорного та Азовського моря.

"Росія блокує значні ділянки акваторії, розпочинає навчання, які насправді не проводяться для того, щоб блокувати цілий сектор і перешкоджати комерційному судноплавству", - сказав міністр.

Міністр оборони також наголосив, що Російська Федерація й надалі продовжує вести агресивні дії проти України, забираючи життя українських захисників, які захищають Україну на Сході.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна має плани щодо посилення своїх можливостей в інформаційній війні проти Росії, - Загороднюк. ВIДЕО

"Ця війна, на жаль, не стихає, незважаючи на те, що вона дещо перейшла в менш активну фазу, ніж у попередні роки, але, тим не менш, продовжується. Кожних декілька днів ми отримуємо інформацію про загиблих українських Героїв", - зазначив Загороднюк.

"Ми всі знаємо, що рік тому Росією були захоплені українські кораблі. Ми досі працюємо, щоб їх повернути. Ми повернули наших моряків і досі ми маємо ситуацію з блокуванням Керченської протоки. Так, фактично Азовське море є регіоном надзвичайної небезпеки, - зазначив Андрій Загороднюк. - Україна робить кроки для того, щоб вирішити цю проблему, але це неможливо зробити без міжнародної підтримки. Це питання не тільки України - це питання всього цивілізованого світу".

"Чорноморський регіон має бути регіоном верховенства права, людських цінностей і поваги до України та її суверенітету", - зазначив Загороднюк.

"Наступного року буде ще три катери. Звичайно, ми не збираємося на цьому зупинятися, ми будуватимемо об'єкти берегової інфраструктури, купуватимемо кораблі, будемо їх ремонтувати і ставити на озброєння", - додав міністр оборони.