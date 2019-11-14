Потрібно повернутися до "формату Нуланд", - Пристайко про скасування посади спецпредставника США з питань України

"Я не думаю, що президенти між собою телефоном домовляються про кожен крок. Саме тому був обраний такий співробітник, який безпосередньо був наділений повноваженнями, як Курт Волкер. Зараз його немає. Я б хотів, щоб таку людину було призначено. Але я таки думаю, треба повернутися до того формату, який був при Вікторії Нуланд, коли у неї за спиною стояла вся міць державного департаменту", - сказав Пристайко в інтерв'ю "BBC News Україна", передає Цензор.НЕТ.

Так, на думку Пристайка, призначення Волкера було показником зниження рівня взаємодії США та України.

"Він не був співробітником Держдепу, у нього не було апарату, який би на нього працював, він не міг бути залучений у всі наявні процеси", - зазначив дипломат.

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