За дорученням АП мого чоловіка затримали. Нас ламають через коліно, - нардепка від СН Скороход заявила про тиск через голосування щодо ринку землі. ВIДЕО

Про це вона сказала під час свого виступу з трибуни парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Сьогодні за мої політичні переконання і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного із заступників Адміністрації президента одному із заступників Генерального прокурора Каська, до заступника Клименка карного розшуку мій чоловік був затриманий незаконно. Підставою стали мої голосування в залі, відстоювання державної власності ГТС, а також червона кнопка проти відкриття ринку землі. Рішення про затримання незаконне. Підставою став запит Російської Федерації 2017 року. До цього не було ніяких питань, а після червоної кнопки йде затримання мого чоловіка", - заявила Скороход.

Також читайте: До другого читання законопроєкту про землю потрібно додати поправку про референдум і збалансувати площу продажу землі в одні руки, - Арахамія

"Я звертаюся особисто до президента, до ДБР і інших правоохоронних органів з проханням зупинити беззаконня, яке ви творите. Коли ми йшли з командою і відстоювали президента на виборах, ніхто не думав, що потім нас будуть ламати через коліно, як це зараз відбувається. Тому я особисто ще раз прошу Президента України Володимира Зеленського зробити доручення правоохоронним органам і припинити свавілля і тиск на мене і мою сім'ю", - заявила нардепка.

У кулуарах парламенту Скороход розповіла, що у її затриманого чоловіка Олексія Алякіна раніше був великий бізнес у Російській Федерації.

"У нього був великий бізнес у Російській Федерації. Потім цей бізнес віджали. Для того щоб людина не могла повернутися - на нього відкрили кримінальне провадження. Кримінальну справу повністю сфальсифіковано", - розповіла Скороход.

Вона зазначила, що Алякін в 2013 році отримав громадянство України.