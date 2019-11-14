Справа Мазура в Інтерполі поки "в підвішеному стані". Рішення за прокурором, - Дещиця

Про це в коментарі "Укрінформу" розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця, інформує Цензор.НЕТ.

"Подача нашою стороною документів до Інтерполу і факт, що з вечора 12 листопада статус Ігоря Мазура в системі Інтерполу був заблокований до з'ясування обставин, означали, що він не переслідується, а його справа перебуває у підвішеному стані, вона вивчається. Це дало йому можливість легально повернутися в Україну", - зазначив Дещиця.

За його словами, Україна "відповіла так само гібридно, як це зробила Росія", подаючи Мазура в розшук по лінії Інтерполу.

Дипломат повідомив, що українська сторона переконує польських колег у тому, що справа, за якою переслідується Мазур, надумана. Окружна прокуратура Любліна продовжуватиме вивчати цю справу. Польська прокуратура затребувала документи щодо Мазура від Росії, натомість українська прокуратура надала їм інформацію, яку українське представництво Інтерполу передало до генерального секретаріату цієї організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран війни на Донбасі Мазур (Тополя), якого затримували в Польщі на запит РФ, повернувся в Україну, - Геращенко

Дещиця зауважив, що виїзд Мазура в Україну не означає закриття справи. Це остаточно вирішуватиме прокурор, який веде цю справу в Окружній прокуратурі Любліна.

"Лише він може ухвалити рішення: розвивати цю справу далі і передавати матеріали до суду чи ні",- зазначив Дещиця.

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті "Дорогуськ" у Польщі. До цієї країни він вирушив на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні.