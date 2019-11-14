Мені казали не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів, - Скороход про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Мені казали не ходити на телеканали. Я сказала, що я вільна людина і можу ходити куди хочу. Мені казали: не треба висловлюватися так, як я висловлююсь щодо тих чи інших законопроєктів. Я вважаю себе вільною людиною", - сказала вона.

Скороход помітила, що до неї виникали претензії, коли вона жала "червону кнопку".

Нардепка розповіла, що до неї телефонували щодо її поведінки з Офісу Президента.

"Мене пан Богдан на килим не викликав. Мені телефоном сказали, щоб я припинила це робити. Так само і Давид Арахамія казав", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я ніколи нікому нічого не пропонувала", - Скороход про звинувачення Арахамії

Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу.