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14.11.19 14:21

Мені казали не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів, - Скороход про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП

Нардеп від фракції "Слуга народу" Анна Скороход вважає, що її чоловіка затримали через те, що вона часто голосувала проти окремих законопроєктів і висловлювала свою думку.

Мені казали не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів, - Скороход про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Мені казали не ходити на телеканали. Я сказала, що я вільна людина і можу ходити куди хочу. Мені казали: не треба висловлюватися так, як я висловлююсь щодо тих чи інших законопроєктів. Я вважаю себе вільною людиною", - сказала вона.

Скороход помітила, що до неї виникали претензії, коли вона жала "червону кнопку".

Нардепка розповіла, що до неї телефонували щодо її поведінки з Офісу Президента.

"Мене пан Богдан на килим не викликав. Мені телефоном сказали, щоб я припинила це робити. Так само і Давид Арахамія казав", - розповіла вона.

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Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу.

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