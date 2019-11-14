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14.11.19 14:16

Росія винна Україні мільярди євро прямо зараз, ми перемогли в арбітражі, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що списання Україною своїх газових претензій до Росії не буде.

Росія винна Україні мільярди євро прямо зараз, ми перемогли в арбітражі, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "BBC News Україна".

"Ми перемогли в арбітражі, Росія винна нам мільярди євро прямо зараз. Дійсно, вони (Росія. - Ред.) про це говорять. Але те, що заявляє Росія, а наші ЗМІ бачать у цьому домовленість - це не так, це їхня переговорна позиція. Кожна сторона приїжджає зі своєю переговорною позицією, часто завищуючи очікування", - зазначив Пристайко.

Пристайко поки не знає, в якій формі Росія має виплатити Україні борги.

"Компроміс, у якій формі - грошима чи газом - це те, що мають обговорювати між собою переговорні команди"", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ пропонує "Нафтогазу" відмовитися від претензій в розмірі $ 22 млрд до "Газпрому".

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