Рада ухвалила Держбюджет-2020. ВІДЕО(оновлено)

За відповідне рішення проголосували 280 нардепів, передає Цензор.НЕТ.
Це найраніше (за датою) ухвалення бюджету в історії незалежної України. Попередній "рекорд" належав Держбюджету на 2019 рік, який був ухвалений 23 листопада.
Доходи Держбюджету-2020 до другого читання Кабмін запропонував встановити на рівні 1 093,669 млрд гривень, витрати - 1 180,099 млрд гривень.
Дефіцит Держбюджету-2020 становитиме 2,09% ВВП, або 94,275 млрд гривень (в першому читанні дефіцит Держбюджету пропонувався на рівні 95,131 млрд гривень).
Субвенція з Держбюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми із забезпечення шкіл необхідним обладнанням буде 3,5 млрд гривень, на поліпшення соцзахисту окремих категорій населення - 3,8 млрд гривень.
Граничний розмір держборгу в гривневому еквіваленті становитиме 2 045,1 млрд гривень і 45,3% прогнозованого ВВП.
Обсяг платежів із погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується в сумі 282,1 млрд гривень, в тому числі погашення зовнішнього боргу - 120,3 млрд гривень, внутрішнього - 161,9 млрд гривень. Платежі на обслуговування держборгу в 2020 заплановані на рівні 141,5 млрд гривень.
Основою для розрахунку показників проєкту Державного бюджету на 2020 рік був обраний сценарій макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 3,7%, зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 5,5%, середня зарплата - 12 497 гривень.