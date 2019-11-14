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14.11.19 14:37

JIT опублікувала факти контролю терористів "ДНР" Кремлем під час атаки на МН17: "Прибувають люди від Шойгу. Місцевих командирів викидають нах#й". АУДІО

Міжнародна спільна слідча група (JIT) у справі катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 опублікувала докази прямого контролю донецьких бойовиків російськими кураторами влітку 2014 року. Увага! Ненормативна лексика!

Про це повідомив розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ.

"JIT надає переконливі докази того, що Кремль безпосередньо контролював військові дії і поставки зброї бойовикам на Донбасі на початку липня 2014 року. Це означає, що ланцюжок військового командування в контексті кримінальної відповідальності за збитий лайнер тепер веде аж до Кремля", - написав він.

Грозєв також дає посилання на озвучені JIT факти.

"У JIT, однак, є підстави припускати, що насправді вони (ватажки терористів. - Ред.) отримували вказівки з Російської Федерації. JIT провела розмови з кількома свідками, які були членами "ДНР" улітку 2014 року. Ці свідки заявили, що ключові фігури збройного угруповання отримували вказівки з Російської Федерації", - стверджують експерти.

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За їхніми словами, свідчення терористів підтверджуються телефонними розмовами, які були записані в той самий час.

У своїй розмові зі знайомим 3 липня 2014 року о 17:30:15, Бородай підтверджує, що він виконує вказівки з російської сторони:

Бородай (6:02 на записі): Ну, у Вас далекосяжні плани, а у мене - ні. Я виконую накази і захищаю інтереси лише однієї держави, Російської Федерації. Ось, власне, і все.

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В іншій розмові на початку липня 2014 року член "ДНР" повідомляє місцевому командиру, що "прибудуть люди з повноваженнями від Шойгу (міністр оборони Росії. - Ред.)". За словами члена "ДНР", ці люди "викидають нах*й місцевих польових командирів з підрозділів", а "москвичі" приймуть командування.

1 липня 2014 року о 22:08:05 бойовику з позивним Монгол (A) +380951267673 телефонує невідома особа (B) +380509133442.

B: Як комендант Макіївки я б хотів дізнатися. Я б хотів дізнатися, до чого ми йдемо.

A: Ми йдемо до єдиноначальності. Сюди прибувають люди з повноваженнями від Шойгу, і всіх місцевих польових командирів викидають нах*й з підрозділів...

B: Угу.

A: …і очолюють москвичі (...)

Б: (...) Мене цікавить, коли тоді це буде, щоб я знав, кому мені потрібно буде підпорядковуватися бл**ь.

A: Ти будеш підпорядковуватися міністру оборони. (...) Міністру оборони ДНР.

(...) Ні, міністр оборони у нас - Стрєлков, а головнокомандувач військами - як президент або прем'єр-міністр у всіх країнах - це Бородай.

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