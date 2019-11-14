JIT опублікувала факти контролю терористів "ДНР" Кремлем під час атаки на МН17: "Прибувають люди від Шойгу. Місцевих командирів викидають нах#й". АУДІО

Про це повідомив розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ.

"JIT надає переконливі докази того, що Кремль безпосередньо контролював військові дії і поставки зброї бойовикам на Донбасі на початку липня 2014 року. Це означає, що ланцюжок військового командування в контексті кримінальної відповідальності за збитий лайнер тепер веде аж до Кремля", - написав він.

Грозєв також дає посилання на озвучені JIT факти.

"У JIT, однак, є підстави припускати, що насправді вони (ватажки терористів. - Ред.) отримували вказівки з Російської Федерації. JIT провела розмови з кількома свідками, які були членами "ДНР" улітку 2014 року. Ці свідки заявили, що ключові фігури збройного угруповання отримували вказівки з Російської Федерації", - стверджують експерти.

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За їхніми словами, свідчення терористів підтверджуються телефонними розмовами, які були записані в той самий час.

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У своїй розмові зі знайомим 3 липня 2014 року о 17:30:15, Бородай підтверджує, що він виконує вказівки з російської сторони:

Бородай (6:02 на записі): Ну, у Вас далекосяжні плани, а у мене - ні. Я виконую накази і захищаю інтереси лише однієї держави, Російської Федерації. Ось, власне, і все.

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В іншій розмові на початку липня 2014 року член "ДНР" повідомляє місцевому командиру, що "прибудуть люди з повноваженнями від Шойгу (міністр оборони Росії. - Ред.)". За словами члена "ДНР", ці люди "викидають нах*й місцевих польових командирів з підрозділів", а "москвичі" приймуть командування.

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1 липня 2014 року о 22:08:05 бойовику з позивним Монгол (A) +380951267673 телефонує невідома особа (B) +380509133442.

B: Як комендант Макіївки я б хотів дізнатися. Я б хотів дізнатися, до чого ми йдемо.

A: Ми йдемо до єдиноначальності. Сюди прибувають люди з повноваженнями від Шойгу, і всіх місцевих польових командирів викидають нах*й з підрозділів...

B: Угу.

A: …і очолюють москвичі (...)

Б: (...) Мене цікавить, коли тоді це буде, щоб я знав, кому мені потрібно буде підпорядковуватися бл**ь.

A: Ти будеш підпорядковуватися міністру оборони. (...) Міністру оборони ДНР.

(...) Ні, міністр оборони у нас - Стрєлков, а головнокомандувач військами - як президент або прем'єр-міністр у всіх країнах - це Бородай.