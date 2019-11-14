Я виноситиму рішення про виключення Скороход із фракції, а з її чоловіком нехай працюють правоохоронні органи, - Арахамія

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Я знав, що є така стрьомного вигляду людина в розшуку. За правоохоронні органи ми не маємо права втручатися, нехай вони працюють. Що стосується самої пані Скороход, я буду виносити рішення про виключення її з фракції, тому що немає ніякого сенсу перебувати у фракції і не підтримувати жодного рішення. Навіщо вона нам у фракції?" - сказав депутат, назвавши Скороход також "пані окрема думка", - сказав він.

Арахамія впевнений, що необхідно провести засідання фракції якнайшвидше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мені казали не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів, - Скороход про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП

"По-хорошому, сьогодні потрібно зібрати фракцію і винести рішення. Але невідомо, коли ми сьогодні закінчимо (роботу в Раді. - Ред.)", - сказав Арахамія.

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Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу.