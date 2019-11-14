Суд ухвалив перший у Києві вирок за домашнє насильство, - прокуратура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва у Facebook.

Київська місцева прокуратура № 5 підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 33-річного місцевого мешканця, який систематично скоював психологічне та фізичне насильство у сім’ї (ст.126-1 КК України).



За даними відомства, зловмисник умисно, систематично словесно ображав нецензурними висловлюваннями свою дружину, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою. Ці всі події відбувалися в однокімнатній квартирі в присутності малолітніх дітей.

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До цього, із січня по жовтень 2019 року, чоловік 9 разів притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства (ст.173-2 КУпАП), проте складені адмінпротоколи не вплинули на підозрюваного і не змінили його поведінку стосовно дружини.



За результатами судового розгляду Оболонським районним судом м. Києва зловмисника засуджено до 3 місяців арешту та взято під варту у залі суду.



"Це перший вирок у місті Києві за домашнє насилля", - йдеться в повідомленні.





