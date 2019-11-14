СБУ затримала в Бердянську прокурора за хабар в $10 тисяч

Про це повідомляє Рoliteka.net.

"Зазначений прокурор за допомогою посередника - свого тестя, отримав від громадянина України хабар у розмірі 10 тис. доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності і повернення вилученого в рамках кримінального провадження, майна. Прокурор затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Зараз проводяться першочергові слідчі дії", - повідомляє джерело в СБУ.











Нагадаємо, що санкція частини 3 статті 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.