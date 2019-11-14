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14.11.19 15:29

СБУ затримала в Бердянську прокурора за хабар в $10 тисяч

Співробітники спецпідрозділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ та Управляння СБУ у Запорізькій області спільно зі слідчими Центрального апарату державного бюро розслідувань та процесуального керівництва Генеральної прокуратури України затримали прокурора Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Рoliteka.net.

"Зазначений прокурор за допомогою посередника - свого тестя, отримав від громадянина України хабар у розмірі 10 тис. доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності і повернення вилученого в рамках кримінального провадження, майна. Прокурор затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Зараз проводяться першочергові слідчі дії", - повідомляє джерело в СБУ.

СБУ затримала в Бердянську прокурора за хабар в $10 тисяч 01
СБУ затримала в Бердянську прокурора за хабар в $10 тисяч 02
СБУ затримала в Бердянську прокурора за хабар в $10 тисяч 03
СБУ затримала в Бердянську прокурора за хабар в $10 тисяч 04
СБУ затримала в Бердянську прокурора за хабар в $10 тисяч 05

Нагадаємо, що санкція частини 3 статті 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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