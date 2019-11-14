Луценко розповів, що почувався "хлопчиком для биття"

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Останній рік я примушував себе ходити на роботу. Я скрипів зубами кожного ранку, коли прокидався і мав іти в ГПУ", - розповів Луценко.

Ексглава ГПУ пояснив, що не відчував підтримки ні з боку президента, ні з боку парламенту.

"Я 6 разів просив парламент продовжити право заочного засудження. І 6 разів не голосувала не лише "Батьківщина", "Самопоміч", але й навіть БПП. Навпаки, парламент ухвалював закони, які зв’язували руки й ноги слідчим, а не тільки прокурорам", - сказав Луценко.

Читайте також: НАБУ відкрило справу проти Луценка, - РБК-Україна

"Я ходив на роботу, в якої уже була місія неможлива. Без законодавчої допомоги генпрокурор у нашій країні – ніхто. Просто хлопчик для биття", - додав він.

У відповідь на запитання журналіста про те, чому він у такому разі так довго тримався за посаду, Луценко відповів: "А що - скинути її?".

Ексгенпрокурор вважає, що дострокові вибори до парламенту відбулися чесно, зокрема, завдяки тому, що він залишався на посаді.

"А вам не здається, що заслужена подяка Авакову за чесні вибори мала би бути не тільки Авакову? Вам не здається, що без об’єктивної позиції прокуратури ми би не провели чесних і відкритих виборів?" - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Луценко не був для нас надійним партнером. Він не хотів реформ в Україні, - Йованович

"Я стиснув зуби і сказав собі: я не віддам цього "окопу" для тих, хто може використовувати ГПУ", - сказав колишній генпрокурор.