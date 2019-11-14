Адвокат про затриманого цивільного чоловіка нардепки Скороход: Бізнесмена Алякіна розшукують за фінансові махінації в РФ

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Сергій Тарасюк, інформує Цензор.НЕТ.

"О 10 годині ранку на розі вулиць Пилипа Орлика та Інститутської затриманий працівниками департаменту карного розшуку Нацполіції.

Він оголошений у розшук (Росією. – Ред.), був затриманий рік тому, тимчасове затримання вже минуло, він, скажемо так, пройшов через усі процедури, і наразі триває процедура екстрадиційної перевірки.

Фактично була ще одна процедура, яка не передбачена законом. Затриманий повторно – законодавством це не передбачено.

Підстави для затримання – ті самі, що були рік тому. Тому це фактично ще одна екстрадиційна перевірка Генеральної прокуратури", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За дорученням АП мого чоловіка затримали. Нас ламають через коліно, - нардепка від СН Скороход заявила про тиск через голосування щодо ринку землі. ВIДЕО

Тарасюк повідомив, що Алякіна доставлять до ізолятора тимчасового тримання, пізніше – обиратимуть запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. На думку адвоката, засідання суду відбудеться 15 або 16 листопада.

Захисник каже, що попередні запобіжні заходи стосовно Алякіна скасовані, адже його процесуальна поведінка була належною.

На початку 2019 року Алякіна позбавили українського громадянства. При цьому, в 2013 році, коли підприємець отримував український паспорт, він відмовився від російського. За словами адвоката, на цей момент Алякін є особою без громадянства.

Захист Алякіна планує звертатися до Державного бюро розслідувань через нібито незаконне затримання.

У серпні 2018 року Служба безпеки України затримувала Алякіна за запитом Росії, яка підозрює підприємця у шахрайстві. Він був арештований, однак у вересні цього року термін арешту сплив.

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Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".