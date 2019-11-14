Через критику діяльності уряду мене можуть звільнити з посади представника Кабміну в Раді, - Верещук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це вона розповіла в кулуарах парламенту.

За її словами, вона від третіх осіб дізналася про те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук планує замінити її на цій посаді. Верещук додала, що сьогодні за участю Гончарука відбудеться зустріч, на якій обговорять питання її звільнення.

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Вона додала, що Гончарук планує звільнити її з посади представника через критику діяльності уряду. Зокрема, проекту держбюджету, а також свою позицію щодо законопроектів.

"Ну ви ж бачите, яка моя позиція. Я часто-густо критикую позицію і бачення Кабміну. ​​Наприклад, щодо бюджетного формування. Я завжди говорила, що державний бюджет має бути спрямований на Україну, на українця. А ми бачимо різні пріоритети. На жаль, наші думки різняться. На жаль, мене не чують, коли я говорю про це там, за зачиненими дверима", - заявила Верещук.

У коментарі Цензор.НЕТ Верещук підтвердила можливе звільнення її з посади представника Кабінету міністрів у парламенті.

"Це справді так. І ми сьогодні, якщо все буде добре, зустрічаємося з прем'єром і будемо обговорювати це питання в цілому. Я не думаю, що це пов'язано тільки з питанням голосування або неголосування за відкриття ринку землі, але тим не менш давно вже назріла розмова. Тому що я, все ж, думала, що я публічний політик і маю право на свою думку. Якщо ні і мої функції, які я виконувала на волонтерських засадах, таким чином не є потрібними, то я, звичайно, напишу заяву і займатимуся далі своєю безпосередньою роботою з потроєною енергією", - сказала Верещук.

Нагадаємо, Ірину Верещук призначили постійним представником Кабінету Міністрів у парламенті 4 вересня.

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