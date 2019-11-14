Через критику діяльності уряду мене можуть звільнити з посади представника Кабміну в Раді, - Верещук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це вона розповіла в кулуарах парламенту.
За її словами, вона від третіх осіб дізналася про те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук планує замінити її на цій посаді. Верещук додала, що сьогодні за участю Гончарука відбудеться зустріч, на якій обговорять питання її звільнення.
Вона додала, що Гончарук планує звільнити її з посади представника через критику діяльності уряду. Зокрема, проекту держбюджету, а також свою позицію щодо законопроектів.
"Ну ви ж бачите, яка моя позиція. Я часто-густо критикую позицію і бачення Кабміну. Наприклад, щодо бюджетного формування. Я завжди говорила, що державний бюджет має бути спрямований на Україну, на українця. А ми бачимо різні пріоритети. На жаль, наші думки різняться. На жаль, мене не чують, коли я говорю про це там, за зачиненими дверима", - заявила Верещук.
У коментарі Цензор.НЕТ Верещук підтвердила можливе звільнення її з посади представника Кабінету міністрів у парламенті.
"Це справді так. І ми сьогодні, якщо все буде добре, зустрічаємося з прем'єром і будемо обговорювати це питання в цілому. Я не думаю, що це пов'язано тільки з питанням голосування або неголосування за відкриття ринку землі, але тим не менш давно вже назріла розмова. Тому що я, все ж, думала, що я публічний політик і маю право на свою думку. Якщо ні і мої функції, які я виконувала на волонтерських засадах, таким чином не є потрібними, то я, звичайно, напишу заяву і займатимуся далі своєю безпосередньою роботою з потроєною енергією", - сказала Верещук.
Нагадаємо, Ірину Верещук призначили постійним представником Кабінету Міністрів у парламенті 4 вересня.