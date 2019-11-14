Гончарук про Держбюджет-2020: Перемога! Уже найближчим часом життя кожного українця стане комфортнішим

Про це йдеться в повідомленні на його телеграм-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми в уряді впевнені, що Бюджет розвитку і безпеки людей вже найближчим часом зробить комфортним життя кожного українця: від немовляти до людини поважного віку", - значив Гончарук.

За його словами, уряд робитиме конкретні кроки для конкретних результатів, а саме: по-справжньому безкоштовні пологи, лікування інсультів, інфарктів і лікування немовлят у рамках програми Медгарант. Ще більше карет швидкої, плюс відкриття в кожній області України відділень екстреної допомоги для зменшення часу очікування приїзду на виклики.

Прем'єр також акцентував увагу на якісних дорогах по всій країні.

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"Переміщення Україною стане швидшим, комфортнішим і найважливіше - безпечнішим. Так, на наступний рік ми заклали рекордну суму коштів на розвиток інфраструктури. Передбачено і розвиток і підтримку в належному стані українських аеропортів і мостів", - зазначив він.

Гончарук підкреслив створення одного з важливих інструментів освіти - нової програми "Спроможна школа для кращих результатів" для підвищення якості освіти в школах у маленьких містах і селах.

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"Мотивація для молодих учителів з 10-річним досвідом у вигляді щорічної фінансової підтримки - 21 тис. грн", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада на нинішньому засіданні ухвалила законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".



