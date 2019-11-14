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14.11.19 16:50

Без України "російську проблему" Євросоюз не вирішить, - Клімкін

Без загальної волі, політичної позиції та розуміння ролі України Євросоюз "стратегічну проблему Росії" не вирішить.

Без України "російську проблему" Євросоюз не вирішить, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив ексглава МЗС Павло Клімкін.

"Дональд Туск назвав Росію стратегічною проблемою для ЄС, а не стратегічним партнером. Має рацію на 100%. Але стратегічною проблемою Євросоюзу є також відсутність спільної волі та політичної позиції, що і як з Росією робити. А також відсутність спільного розуміння, що без України стратегічну проблему Росії не вирішити", - зазначив Клімкін.

За його словами, без російської агресії жодної спільної позиції ЄС щодо Росії просто не було б.

"Але ми дуже дорого за це заплатили. Хотілося б, щоб в Європі це розуміли і пам'ятали. Хто розумом, хто серцем, а краще - разом", - підсумував Клімкін.

Нагадаємо, раніше голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що вважає Росію не "стратегічним партнером" Європи, а, навпаки, - її "стратегічною проблемою". А без незалежної України не буде суверенної Європи.

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Без України російську проблему Євросоюз не вирішить, - Клімкін 01

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