ВАКС заарештував 500 тис. євро екснардепа Онищенка на рахунку в естонському банку (оновлено)

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У середу, 13 листопада, за участю прокурора САП в Антикорупційному суді відбулося судове засідання у так званій "газовій справі" щодо обвинувачення колишнього народного депутата України 7-го скликання і його фінансового директора. На засіданні прокурор заявив два клопотання про арешт коштів ексдепутата в Естонській Республіці та його рахунки в Російській Федерації", - йдеться в повідомленні.

За інформацією "Лівого берега", слідство встановило, що 20 вересня 2019 року екснардеп Олександр Онищенко переказав зі свого російського рахунку на рахунок в естонському банку 500 тис. євро. Ці гроші були частиною угоди з купівлі нового бігового коня. Естонські правоохоронці заморозили кошти на рахунку Онищенка.

Після цього САП домоглася їхнього арешту.

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"Суд, враховуючи доводи прокурора, задовольнив згадані клопотання", - йдеться в повідомленні САП.

Сам екснардеп, який втік з України, повідомив, що не розуміє про що йдеться. "Хочу зрозуміти, в якому місці вони заарештували у мене гроші", - написав він із подивом.

Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

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За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

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5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.