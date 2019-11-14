Зеленський і Туск обговорили питання енергетичної безпеки в Європі і будівництво "Північного потоку-2", - ОП

Сторони обговорили перебіг реалізації домовленостей 21-го саміту Україна – ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента.
Дональд Туск привітав суттєву активізацію реформ в Україні, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Окремою темою розмови була енергетична безпека в Європі та ситуація з реалізацією проекту "Північний потік – 2". Співрозмовники погодилися щодо важливості безумовного дотримання всіма державами – членами Європейського Союзу енергетичного законодавства ЄС.
Президент України подякував Дональду Туску за вагому особисту роль у розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом під час його перебування на посаді Президента Європейської ради та побажав успіхів у подальшій діяльності.
Зі свого боку Дональд Туск запевнив у своїй незмінній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, а також реформ у нашій державі.