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14.11.19 17:01

Зеленський і Туск обговорили питання енергетичної безпеки в Європі і будівництво "Північного потоку-2", - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Зеленський і Туск обговорили питання енергетичної безпеки в Європі і будівництво "Північного потоку-2", - ОП

Сторони обговорили перебіг реалізації домовленостей 21-го саміту Україна – ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента.

Дональд Туск привітав суттєву активізацію реформ в Україні, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Окремою темою розмови була енергетична безпека в Європі та ситуація з реалізацією проекту "Північний потік – 2". Співрозмовники погодилися щодо важливості безумовного дотримання всіма державами – членами Європейського Союзу енергетичного законодавства ЄС.

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Президент України подякував Дональду Туску за вагому особисту роль у розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом під час його перебування на посаді Президента Європейської ради та побажав успіхів у подальшій діяльності.

Зі свого боку Дональд Туск запевнив у своїй незмінній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, а також реформ у нашій державі.

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