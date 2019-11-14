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14.11.19 17:15

Звільнений у Польщі ветеран Мазур (Тополя) повернувся до роботи в Офісі омбудсмена

Активіст і ветеран АТО Ігор Мазур повернувся до роботи в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Звільнений у Польщі ветеран Мазур (Тополя) повернувся до роботи в Офісі омбудсмена

Про це на фейсбуці повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

"Наш співробітник Ігор Мазур вже взявся до роботи. Швидке повернення нашого громадянина додому стало можливим завдяки професійній та злагодженій роботі відповідних міністерств і відомств. Зокрема, роботи Українського бюро Інтерполу", - зазначила Денісова.

Вона також додала, що за дорученням Арсена Авакова ще ввечері в день затримання було направлено пакет документів, які прямо свідчили про зловживання РФ своїм правом звернення до Інтерполу.

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Крім того, омбудсмен подякувала усім, хто був залучений у процес звільнення і повернення Ігоря Мазура.

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті "Дорогуськ" у Польщі. До цієї країни він вирушив на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні.

13 листопада він повернувся в Україну.

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