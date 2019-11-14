ВАКС продовжив арешт Гримчаку на два місяці, його помічникові - на місяць

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила прес-служба ВАКС.

13 листопада слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на два місяці строк тримання під вартою для Гримчака.

Йому також визначено заставу у розмірі 3123 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 5 мільйонів 999 тисяч 283 гривні. Цей обсяг був визначений судами під час обрання запобіжного заходу раніше.

Крім того, його помічникові, якого слідство вважає співучасником кримінального провадження, також продовжили тримання під вартою – на 30 днів. Застава для нього складає 2082 прожиткових мінімуми для працездатних осіб, що становить 3 мільйони 999 тисяч 522 гривні.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.