Поліцейського, який готував теракт із терористом "ДНР" у Запоріжжі, засудили на 8 років, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.

"Обвинувачений з використанням мобільного зв'язку передавав представникові "ДНР" інформацію про переміщення живої сили і техніки Збройних сил України, готував спільно з представником "ДНР" терористичний акт на території Запорізької області і незаконно зберігав 2 гранати і понад 300 патронів калібру 5.45, 7.62 і 9 мм", - повідомили в прокуратурі.

Дії засудженого кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 (інше сприяння діяльності терористичної організації), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (підготовка до терористичного акту, вчинена за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 КК України (придбання, зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу).

За принципової позиції органів прокуратури області зловмисника засуджено до 8 років 3 місяців позбавлення волі.

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