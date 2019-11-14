Поранений комбриг 128-ї ОГШБ Коростельов у реанімації, медикам вдалося врятувати кінцівку, - представник Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню", про це повідомив представник інформаційного агентства Міністерства оборони України в Харкові Дмитро Чалий.

"Вчора його (Коростельова. - Ред.) доставили до Харкова і провели низку оперативних втручань. Сьогодні було проведено хірургічне втручання. Його кінцівка врятована. При пораненні була травматична ампутація. Зараз він перебуває в реанімації, стан стабільний, але близький до важкого" , - прокоментував Чалий.

Ще двоє офіцерів, яких також доставили в харківський шпиталь, перебувають у стані медикаментозного сну, їхній стан - вкрай тяжкий, хоча їх вже вивели з травматичного шоку.

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Ще один військовослужбовець - у стані середньої тяжкості.

Заплановано хірургічні втручання.

Нагадаємо, 12 листопада комбриг 128-ї гірничо-штурмової бригади полковник Євген Коростельов був поранений у районі Докучаєвська. Повідомлялося, що, крім командира бригади, внаслідок обстрілу бойовиками з автоматичного станкового гранатомета зазнали поранення ще троє офіцерів частини.

У штабі ООС уточнили, що під час вибуху в зоні ООС постраждали двоє військових 128-ї бригади.