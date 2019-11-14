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14.11.19 18:18

Нардепи підтримали в першому читанні зміни до Земельного кодексу

Верховна Рада підтримала за основу "Проєкт закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".

Нардепи підтримали в першому читанні зміни до Земельного кодексу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосувало 272 народні депутати.

Законопроєктом вносяться зміни до земельного законодавства, якими пропонується передати землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) в комунальну власність сільських, селищних, міських рад.

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Крім того пропонується встановити на законодавчому рівні механізм порядку встановлення і фіксування в Державний земельний кадастр кордонів громад, а також надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення землі в приватній власності.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про ринок землі в Україні.

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