"Інтерпол виключив мене з червоного списку", - ветеран Мазур (Тополя), якого затримували в Польщі на вимогу РФ

Про це він заявив "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Мої друзі повідомили мені, що міжнародний Інтерпол прибрав мене з червоного списку. Тобто, я можу спокійно проїхати через кордон. Мої рідні дуже переживали за мене в ці дні. Чого можна було очікувати від Росії, яка не подала ще жодних документів проти мене, але, можливо, вони привезуть купу якихось фальсифікацій, 50 томів, які потім розглядатимуть п'ять років? Тому що ці документи потрібно перекласти польською мовою, потім кожну сторінку перевірити. Росія вміє сміттям завалити, яке невідомо, як збирає", - розповів Мазур.

Врахувавши це, ветеран, за його словами, спробував перетнути кордон.

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"Проїхав через польський кордон, мені поставили на виїзді штамп. Я їхав із друзями машиною. Спокійно перетнув і український кордон", - пояснив він.

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті "Дорогуськ" у Польщі. До цієї країни він вирушив на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні.

13 листопада він повернувся в Україну.