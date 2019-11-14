"Затримано громадянина РФ, який перебуває в міжнародному розшуку", - в ГПУ пояснили затримання чоловіка нардепки від "СН" Скороход

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ГПУ.

У повідомленні наголошується: "У відповідь на численні запити ЗМІ у зв’язку з висловлюванням одного з народних депутатів Верховної Ради ІХ скликання Генеральна прокуратура України вважає за потрібне наголосити на тому, що у своїй діяльності керується виключно законом і роз’яснити наступне.

У четвер, 14 листопада 2019 року, Національна поліція затримала громадянина Російської Федерації, який перебуває в міжнародному розшуку для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. Питання про екстрадиційний арешт вирішується в судовому порядку. Екстрадиційну перевірку проводить прокуратура м. Києва, за її результатами буде зроблено висновок про відсутність або наявність обставин, які можуть перешкоджати видачі. Раніше даний громадянин намагався уникнути екстрадиції шляхом оформлення громадянства України через надання міграційній службі неправдивих відомостей.





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Так, 9 серпня 2018 року, вказану особу вже затримували на території Київської області. У якості запобіжного заходу громадянина РФ тримали три місяці під вартою з метою екстрадиції до 8 листопада 2018 року, поки Новозаводський районний суд м. Чернігова не змінив своїм рішенням запобіжний захід на домашній арешт. У подальшому, 3 січня 2019 року, домашній арешт було скасовано у зв’язку зі встановленням факту належності до громадянства України. Однак, рішення про набуття громадянства було двічі скасоване міграційною службою через надання при його оформленні неправдивих відомостей та підроблених документів. Вказана особа оскаржувала рішення про скасування громадянства у судовому порядку. 7 листопада 2019 року Шостим апеляційним адміністративним судом у задоволенні позовних вимог позивача відмовлено.



11 листопада 2019 року розшук правопорушника відновлено, в результаті чого він був затриманий".

Як відомо, на початку 2019 року Алякіна позбавили українського громадянства. При цьому, в 2013 році, коли підприємець отримував український паспорт, він відмовився від російського. За словами адвоката, на цей момент Алякін є особою без громадянства.

Захист Алякіна планує звертатися до Державного бюро розслідувань через нібито незаконне затримання.

У серпні 2018 року Служба безпеки України затримувала Алякіна за запитом Росії, яка підозрює підприємця у шахрайстві. Він був арештований, однак у вересні цього року термін арешту сплив.

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Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".