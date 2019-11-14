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14.11.19 18:48

Терористи "ДНР" позбавили чоловіка волі на 14 років нібито за співпрацю з СБУ

Бойовики звинуватили водія однієї з компаній-перевізників у співпраці зі Службою Безпеки України та "засудили" його до 14 років "ув'язнення".

Терористи "ДНР" позбавили чоловіка волі на 14 років нібито за співпрацю з СБУ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости Донбасса".

Пособники окупантів вирішили, що житель непідконтрольної частини Донецької області Мазуров С.Ю. співпрацював із СБУ. Згідно з "вироком суду" терористів, він має провести 14 років у колонії строгого режиму.

Повідомляється, що в 2016 році він працював водієм однієї з компаній-перевізників.

Бойовики звинувачують Мазурова в скоєнні особливо тяжких злочинів проти "конституційного ладу і безпеки держави". Також стверджується, що чоловік перевозив на підконтрольну "ДНР" територію вибуховий пристрій і зброю, які йому нібито передали в СБУ в тому ж 2016 році.

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