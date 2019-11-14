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14.11.19 19:21

Прокурора Кулика, який розслідував справу Burisma, звільнять з ГПУ, - Рябошапка

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що прокурора Костянтина Кулика, який зокрема вів справу стосовно компанії Burisma, звільнять з Генпрокуратури

Прокурора Кулика, який розслідував справу Burisma, звільнять з ГПУ, - Рябошапка

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рябошапка повідомив в інтерв'ю "Настоящему времени".

"Ми проводимо аудит багатьох справ, зокрема одного великого провадження, яке, зокрема, може стосуватися діяльності компанії Burisma та інших осіб, причетних до цієї компанії. У виробництві є тисячі томів, не сотні, тисячі. Тобто це справа не одного дня і не одного місяця", - сказав генпрокурор.

Він додав, що є 13 або 14 томів, в яких фігурує власник Burisma Микола Злочевський, міністр екології часів Януковича.

"Власне, від Злочевського проводять зв'язки з Burisma. Але щодо Burisma мені відомо одне велике провадження, з якого виділяють різні епізоди", - зазначив Рябошапка.

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Він відмовився відповісти, чи фігурує в якомусь із проваджень Хантер Байден, син демократа Джо Байдена, який ймовірно буде головним конкурентом президента США Дональда Трампа на наступних виборах.

Генпрокурор зазначив, що включення у справу Байдена залежало він Кулика, який найближчим часом буде звільнений, тому що не пройшов атестацію - він не з'явився на неї, тому що "перебуває на лікарняному".

"Закон нам не залишає іншого шляху, крім як попрощатися з Костянтином Геннадійовичем", - сказав Рябошапка, додавши, що у нового прокурора може бути інша позиція у цій справі.

Він також зазначив, що до нього з приводу Burisma зі США ніхто не звертався, як офіційно, так і неофіційно. Генпрокурор запевнив, що не відчуває тиску через провадження, що стосуються Burisma.

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