ЦВК зареєструвала В'ятровича народним депутатом

Відповідні рішення ухвалено на засіданні ЦВК у четвер увечері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Так, ЦВК спершу ухвалила рішення про виключення з виборчого списку "Євросолідарності" Наталії Бойко у зв’язку з поданою нею заявою.

Наступними рішеннями Центрвиборчком визнав обраним та зареєстрував народним депутатом колишнього голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, обраного в загальнодержавному виборчому окрузі під час позачергових парламентських виборів 21 липня від партії "Європейська солідарність".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 12 листопада Верховна Рада прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народним депутатом Іриною Луценко (фракція "Європейська Солідарність"). Вона подала відповідну заяву ще 4 листопада, пояснивши своє рішення станом здоров'я.

Згідно з виборчим списком "ЄС", її місце в парламенті повинна була зайняти Наталія Бойко (№24 списку). Однак Бойко вирішила не брати мандат і подала в ЦВК заяву про відмову балотуватися. Свою відмову від депутатського мандата вона пояснила наміром продовжувати реформи в енергетичній сфері.

Таким чином, новим депутатом від "Євросолідарності" стає колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович (№25 у списку партії).