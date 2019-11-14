Людина хоче замаскувати звичайну кримінальну справу в політичний вплив, - Арахамія про нардепку СН Скороход

Про це Арахамія заявив журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ.

"Було внутрішнє розслідування (щодо пропозиції хабарів нардепом Скороход, - Ред.) Коли ми побачили, що вона робить публічно, то вирішили не виносити сміття з хати. Я хотів, щоб ми перевірили ці факти, передали в правоохоронні органи, тобто зробити це внутрішнім питанням. Ми ж уже мали гучний скандал ззовні. Але ви бачите, що людина, як мені здається, хоче замаскувати звичайну кримінальну справу в політичний вплив для того, щоб посилити позицію захисту", - сказав Арахамія.

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Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

На початку 2019 року Алякіна позбавили українського громадянства. При цьому, в 2013 році, коли підприємець отримував український паспорт, він відмовився від російського. За словами адвоката, на цей момент Алякін є особою без громадянства.

У серпні 2018 року Служба безпеки України затримувала Алякіна за запитом Росії, яка підозрює підприємця у шахрайстві. Він був арештований, однак у вересні цього року термін арешту сплив.

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