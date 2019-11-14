Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
14.11.19 19:51

Людина хоче замаскувати звичайну кримінальну справу в політичний вплив, - Арахамія про нардепку СН Скороход

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що нардеп Ганна Скороход намагається замаскувати звичайну кримінальну справу щодо її чоловіка під нібито політичний вплив на неї.

Людина хоче замаскувати звичайну кримінальну справу в політичний вплив, - Арахамія про нардепку СН Скороход

Про це Арахамія заявив журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ.

"Було внутрішнє розслідування (щодо пропозиції хабарів нардепом Скороход, - Ред.) Коли ми побачили, що вона робить публічно, то вирішили не виносити сміття з хати. Я хотів, щоб ми перевірили ці факти, передали в правоохоронні органи, тобто зробити це внутрішнім питанням. Ми ж уже мали гучний скандал ззовні. Але ви бачите, що людина, як мені здається, хоче замаскувати звичайну кримінальну справу в політичний вплив для того, щоб посилити позицію захисту", - сказав Арахамія.

Читайте також: Адвокат про затриманого цивільного чоловіка нардепки Скороход: Бізнесмена Алякіна розшукують за фінансові махінації в РФ

Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

На початку 2019 року Алякіна позбавили українського громадянства. При цьому, в 2013 році, коли підприємець отримував український паспорт, він відмовився від російського. За словами адвоката, на цей момент Алякін є особою без громадянства.

У серпні 2018 року Служба безпеки України затримувала Алякіна за запитом Росії, яка підозрює підприємця у шахрайстві. Він був арештований, однак у вересні цього року термін арешту сплив.

Також читайте: Я хочу знайти людей, яким пропонувала хабар Скороход, члени її комітету кажуть, що не отримували, - Верещук

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100