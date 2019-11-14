Криза в Миколаївському порту посилюється: на під'їзних шляхах застрягли 2500 вагонів

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

8 листопада в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Миколаївському морському порту призупинила свою діяльність компанія "Сісайд Термінал", що надає послуги з подачі-прибирання вагонів у порт.

За твердженням компанії, даний крок був викликаний діями керівництва УЗ, спрямованими на блокування роботи приватного залізничного оператора.

Поточна ситуація в порту ретельно замовчується. Інформація про транспортний колапс приховується. Ні Міністерство інфраструктури, ні АМПУ, ні УЗ не розповідають про реальний стан справ. УЗ за підтримки Міністерства домоглася зупинки роботи приватного оператора, але самостійно забезпечити роботу щодо подачі вагонів в порт виявилася нездатна.

"Попри те, що інформація про потенційну проблему була відома ще з п'ятниці, все, на що спромоглася наша доблесна УЗ – це два стареньких локомотиви, які забрали зі станції "Миколаїв-Вантажний", інших тепловозів немає, машиністів немає. УЗ в черговий раз продемонструвала свою неефективність і недієздатність", - говорить представник одного зі стивідорів.

Як наслідок, УЗ не справляється з доставленням вантажів безпосередньо в порт. На під'їзних шляхах до Миколаєва накопичилося понад 2,5 тис. вагонів з вантажами. Кількість таких вагонів тільки буде збільшуватися, що вже найближчим часом може призвести до залізничного колапсу в масштабах країни. Вагони вже накопичуються не тільки в Миколаївській області, але і в інших регіонах країни: рекордний урожай і стрімко зростаючий експорт українських аграріїв у даному випадку тільки погіршує ситуацію.

Читайте також: Працівники Миколаївського порту поскаржилися Зеленському на "Укрзалізницю"

На рейді та на підході понад 15 суден під завантаження. Деякі судна стоять на рейді вже кілька днів, і чекати завантаження їм доведеться ще довго. Всі штрафи за простій суден, зрив контрактів і простій вагонів ляжуть на стивідорів. Ці суми будуть обчислюватися мільйонами.

Стивідори Миколаєва підтверджують, що якого-небудь виразного рішення УЗ не пропонує. Немає відповідей на прості питання, такі як вартість послуги, відповідальність за утримання інфраструктури, диспетчеризація, безпека і т. д. Монополіст діє за принципом "смажте, риба буде". "Підписуйте з нами договір, а далі розберемося".

Версій, кому це може бути вигідно, може бути безліч. Некомпетентність чиновників з Міністерства інфраструктури, які навіть не намагаються вникнути в масштаби проблем? Змова профільного міністерства з керівництвом УЗ для поглинання успішного приватного бізнесу? А може бути, порти-лідери минулих років намагаються повернути собі колишні позиції, забравши обсяги вантажів з Миколаєва, наприклад, в Одесу?

Версій багато, і вони народжуються в результаті мовчання, яким влада оточила проблеми Миколаївського морського порту і їх можливий вплив на економіку країни.

Питання в тому, хто відповість за це беззаконня і самочинство УЗ, яке створює проблеми стивідорам і приватним операторам, не пропонуючи ефективного їх подальшого вирішення. Хто буде компенсувати збитки стивідорів і за чий рахунок?







