Від початку 2019 року на Донбасі загинула мінімальна кількість цивільних - 25 осіб, - ООН

Про це Управління верховного комісара ООН з прав людини повідомило у відповідь на запит "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"У період з 1 січня по 31 жовтня 2019 року УВКПЛ ООН зафіксувало 155 випадків загибелі або поранення цивільних осіб, пов'язаних із конфліктом: 25 загиблих і 130 поранених, на 40,4% менше, ніж за той самий період 2018 року (51 загиблий і 209 поранених), що також є найменшою кількістю втрат серед цивільних осіб за весь період конфлікту", - заявили в УВКПЛ ООН.

За даними Управління, найбільше людей (17 осіб) загинуло, підірвавшись на мінах. Ще семеро осіб втратили життя внаслідок артилерійських обстрілів, один - у результаті ДТП за участю військових.

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