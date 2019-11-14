На утримання Верховної Ради в 2020 році витратять 2 млрд грн, нардепи затвердили кошторис

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За постанову "Про кошторис Верховної Ради України на 2020 рік" проголосували 272 народних депутата. Не голосували у повному складі фракції "Європейська солідарність" і "Батьківщина". Підтримали постанову 226 депутатів від "Слуги народу", один - з фракції "Опозиційна платформа - За життя", 14 - з групи "За майбутнє", 16 - з фракції "Голос" і 15 позафракційних.

На здійснення законотворчої діяльності ВР передбачено виділити 1,043 млрд грн, зокрема на оплату праці депутатів - 642 млн грн, на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ВР передбачено 907,5 млн грн.

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Також кошторисом передбачено 96,7 млн грн на функціонування автобази парламенту та видатки на управління адміністративними будівлями - 144, 5 млн грн.

На висвітлення діяльності Верховної Ради телеканалом "Рада" витратять 30,9 млн грн, на газету "Голос України" - 15,6 млн грн.





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