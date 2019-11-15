У "справах Майдану" розслідувалося все, що завгодно, крім, власне, подій на Майдані, - Рябошапка

Про це генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив в інтерв'ю виданню "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.

"Справи, пов'язані з ухиленням від сплати податків колом людей, наближених до колишнього президента (Віктора Януковича. - Ред.). Або, наприклад, незаконне отримання якихось земельних ділянок, або створення злочинних груп з метою захоплення влади, повалення конституційного ладу і ще чогось. Інтереси космосу, Місяця і Сонця", - перерахував генпрокурор справи, який будуть передані в НАБУ.

За словами глави Рябошапки, раніше "там розслідувалося все, що завгодно, крім того, що, власне, мало місце на Майдані".

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"Я думаю, що передача справ точно не вплине в гіршу сторону на якість розслідування. Принаймні, ті люди, які розслідували справи Майдану, зможуть зосередитися на справах саме Майдану, а не на ще сотнях інших епізодів, які дуже слабо пов'язані з подіями, що відбувалися в кінці 2013-го - початку 2014-го років", - сказав він.

При цьому керівник Генпрокуратури не зміг відповісти на запитання про те, що саме сталося на Майдані і хто винен у вбивствах протестувальників.

"У мене поки що відповіді немає. Відповідь 5 років шукала величезна група слідчих. І спеціальних прокурорів. І поки це розслідування триває", - сказав Рябошапка.