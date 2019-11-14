Найавторитетніша організація світу вкотре позначає Росію країною-агресором, - Порошенко про резолюцію ООН

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Порошенко зазначив: "Чудова новина з Нью-Йорка, де на рівні Третього комітету схвалено проект нової резолюції ГА ООН "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі, Україна".

Ми це робили всі попередні роки, починаючи з резолюції Генеральної Асамблеї на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України ще від 2014 року. Приємно бачити як чітко спрацював у ООН забезпечений "запас міцності" протидії російській агресії проти України і цього року. Найбільш авторитетна організація світу в черговий раз позначає Росію окупаційною владою та країною-агресором, вказує на численні порушення міжнародного права і прав людини, застерігає проти примноження її злодіянь, включно із спробами змінити демографічний склад населення українського Криму, що є воєнним злочином.

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Вкрай важливим є те, що така позиція ООН зміцнює як міжнародну єдність і солідарність з нашою державою, так і позиції України в міжнародних судах. Це наша зброя для переговорів з Росією з позиції національних інтересів і з позиції сили права, в рамках мінського і нормандського треків. Треба нею ефективно скористатися для миру в інтересах України і всього Вільного світу, а не Росії як агресора.

Міжнародна відповідальність за її брутальну агресію, вкрадені території, знищені права людини під окупацією неминуча. Вдячний державам-членам ООН за незмінну підтримку України".

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