Під Офісом президента відбулась акція "Майдан. Забуттю не підлягає" з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Сім'ї, які постраждали, їхні адвокати, представники правозахисних організацій і громадянського суспільства вимагають:
- Невідкладно створити в структурі ДБР управління з розслідування справ Майдану, для чого відповідно збільшити кількість працівників ДБР
- Невідкладно внести зміни в закон про ДБР, які забезпечать переведення та призначення в ДБР без конкурсу слідчих і прокурорів, які входили в групи у кримінальних провадженнях, які передаються за підслідністю в ДБР шляхом прийняття в другій редакції законопроекту №2116 з вказаною вище правкою, або прийняти згадану норму окремим законопроектом
- Забезпечити незалежне та об'єктивне розслідування справ Майдану в ДБР шляхом призначення на посаду керівника новоствореного підрозділу Сергія Горбатюка
- Забезпечити до 20.11.2019 р. переведення (призначення) слідчих (національної поліції і прокуратури) і прокурорів у т.ч. територіальних прокуратур, які входили до відповідних груп слідчих і прокурорів у провадженнях у справах Майдану в новостворені підрозділи у справах Майдану в ДБР.
- Гарантувати відсутність тиску і втручання в розслідування справ Майдану з боку Андрія Портнова й інших осіб
- Забезпечити роботу слідчих і прокурорів, які не пройшли атестацію до завершення передачі справ і формування нових груп прокурорів у межах строків для звільнення, передбачених законодавством
- Забезпечити швидке і повноцінне формування Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими протестами в 2013 - 2014 роках слідчими і прокурорами, які вже було задіяно в розслідуванні і процесуальному керівництві, але без участі осіб, які перешкоджали розслідуванням у минулому
Учасники заходу стояли з фотографіями загиблих на Майдані та плакатами "Вбивці Небесної сотні мають бути покарані", "Якщо вбивць не карати, все повториться", "Справам Майдану - труба?", "Де обіцяна справедливість?", "20.11.2019 дедлайн" .
Наприкінці мітингу активісти свічками виклали напис "Майдан забуттю не підлягає!"
Організаторами заходу виступили ГО "Товариство майбутнього", "Рух ветеранів України", ГО "Сім'я Героїв Небесної сотні".
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ