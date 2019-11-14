"Я - Джокер. Я вибачаюся за те, що ми використовували ваше ім'я в листуванні", - Рябошапка розповів, як йому написав пранкер. ФОТО

Текст повідомлення Рябошапка продемонстрував журналістці "Настоящего времени", інформує Цензор.НЕТ.

"Добрий день! Вас турбує Джокер. Хочемо вибачитися, що використовували ваше фото для спілкування з депутатами і міністрами. Сподіваємося, це було не дарма", - сказано в повідомленні.

Рябошапка каже, що не знає, хто ховається за псевдонімом Джокер.

"Сам хотів би знати. Можливо, ця людина видасть телефонні апарати, з яких вона листувалася, і ми дізнаємося більше правди", - сказав він.

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За словами генпрокурора, відповідати на повідомлення Джокера він не став.

Раніше деякі українські політики - народні депутати і міністри - вступили в листування з абонентом, який представився Русланом Рябошапкою. Незабаром стало відомо, що ім'я Рябошапки використовує пранкер, який пізніше назвався Джокером.

Пізніше нардеп від "Опозиційної платформи" Ілля Ківа прийшов до Верховної Ради в масці Джокера і сфотографувався в такому вигляді з колегами.