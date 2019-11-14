"Він мене терпляче чекав три години у ресторані", - помічник Путіна Сурков про зустріч із Ахметовим влітку 2014

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сурков сказав у розмові з одним із ватажків ДНР Олексієм Бородаєм, запис якого оприлюднила об'єднана слідча група у справі MH17 (JIT).

Розмова датується 3 липня 2014 року. У ній йдеться про те, що "Рінат" зустрічався у Москві зі своїм "колишнім патроном", а також просив у Суркова дозволу приїхати в Донецьк. Продовження розмови між Бородаєм і Сурковим стосувалося українського олігарха Ріната Ахметова.

"Я просто не хотів із ним зустрічатися. Він мене терпляче чекав три години в ресторані", - говорить Сурков. При цьому він назвав розмову з "Рінатом" "довгою і безглуздою".

Сурков розповів, що "колишній патрон" "Ріната" пропонував йому брати участь у переговорах на боці бойовиків ДНР. "Ну, звісно, відповідь була зрозумілою, що це неможливо з його боку", - сказав Сурков.

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Помічник Путіна додав, що "Рінат" "все говорив про мир, про мир, про мир, дуже добре відгукувався про тебе, а також дуже добре говорив про Ходаковського і Пургіна (ватажки бойовиків, - ред.)".

Також Сурков розповів, що "Рінат" запитав, чи можна йому приїхати в Донецьк. "Я, чесно кажучи, сказав йому, що краще цього не робити. Сашко, у нього погані цілі. Він буде вас тільки розкладати", - сказав помічник Путіна.

Після цього Бородай розповів, що у нього є "цікава статистика". "Щодо споживання газу. Зрозуміло, що всі підприємства області - вона ж республіка - впали рази в три в середньому, крім ахметівських", - сказав бойовик.

Він додав, що, за наявними даними, в Дружківці ці підприємства охороняють бойовики Ігоря (Біса) Безлера й Олександра Ходаковського.