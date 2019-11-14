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14.11.19 23:59

Зеленський нагородив орденами і медалями 60 військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 60 військовослужбовців ЗСУ.

Зеленський нагородив орденами і медалями 60 військовослужбовців

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"За особисту мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій і при виконанні службового обов'язку постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького II ступеня - Созанського Максима Андрійовича - лейтенанта

Нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня - Браницького Дмитра Олеговича - капітана

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня:

Іваненка Андрія Володимировича (посмертно) - солдата

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Кондратюка Максима Володимировича (посмертно) - старшого сержанта

Кравчука Максима Леонідовича - старшого солдата

Крюкова Олександра Вікторовича - старшого сержанта

Курбатова Тихона Олександровича (посмертно) - старшого сержанта

Лісовола Дмитра Олександровича (посмертно) - старшого солдата

Мельника Івана Ярославовича - старшого сержанта", - йдеться в документі.

Медаллю "За військову службу Україні" нагороджено 7 військовослужбовців, медаллю "Захиснику Вітчизни" - 44 воїни.

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