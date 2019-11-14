Зеленський нагородив орденами і медалями 60 військовослужбовців

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"За особисту мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій і при виконанні службового обов'язку постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького II ступеня - Созанського Максима Андрійовича - лейтенанта
Нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня - Браницького Дмитра Олеговича - капітана
Нагородити орденом "За мужність" III ступеня:
Іваненка Андрія Володимировича (посмертно) - солдата
Кондратюка Максима Володимировича (посмертно) - старшого сержанта
Кравчука Максима Леонідовича - старшого солдата
Крюкова Олександра Вікторовича - старшого сержанта
Курбатова Тихона Олександровича (посмертно) - старшого сержанта
Лісовола Дмитра Олександровича (посмертно) - старшого солдата
Мельника Івана Ярославовича - старшого сержанта", - йдеться в документі.
Медаллю "За військову службу Україні" нагороджено 7 військовослужбовців, медаллю "Захиснику Вітчизни" - 44 воїни.